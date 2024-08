Piazza Affari invariata in chiusura, domani il discorso di Powell

Chiusura positiva ma con rialzi contenuti per le principali Borse europee che restano caute. La settimana si chiude, infatti, domani con l’atteso discorso del numero uno della Fed, Jerome Powell, da Jackson Hole (il simposio di fine agosto prende il via oggi e termina sabato 24). Dopo i recenti dati macro Usa, le parole del banchiere potrebbero fornire ulteriori spunti in vista della riunione di settembre, durante la quale i mercati scontano il primo taglio dei tassi.

Tra i dati in evidenza oggi anche quello sulla crescita dei salari negoziati nella zona euro. Nel secondo trimestre 2024 la crescita annua è stata al ritmo del 3,6% in rallentamento rispetto al +4,7% registrato nei primi mesi del 2024. Anche questo dato, che arriva a tre settimane dal meeting di settembre della Bce, rafforza le scommesse di chi si attende una sforbiciata del costo del denaro (dopo l”annuncio di giugno e la pausa di luglio) da parte del board guidato da Lagarde.

La giornata è così terminata con l’indice Ftse Mib piatto a 33.310,93 punti. Sul paniere principale di Piazza Affari, acquisti in particolar modo su Brunello Cucinelli (+1.8%) e UniCredit (+1%). Al contrario, i peggiori del listino sono A2a (-1,5%) e Stellantis (-0,9%).