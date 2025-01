Piazza Affari in rialzo, riflettori su Trump a Davos

Seduta positiva per le borse europee, mentre Wall Street viaggia poco mossa dopo i recenti record. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,72% a 36.112,84 punti, con Unicredit (+2,5%), Snam (+2,1%) e Bper (+2,4%) in vetta mentre arretrano Ferrari (-1,8%) e Campari (-1,1%).

Focus sull’intervento di Trump da Davos, mentre gli investitori continuano a valutare le sue prossime mosse in tema di politica commerciale. Il presidente Usa ha promesso “un’azione rapida” per affrontare la spesa pubblica e prevede di imporre dazi su Cina, UE, Messico e Canada. Inoltre, chiederà alle nazioni Opec di abbassare i prezzi del petrolio per ridurre l’inflazione e agevolare i tagli dei tassi.

Pochi spunti dall’agenda macro, con i dati sulle richieste sussidi di disoccupazione: 223 mila le nuove domande, contro 220 mila attese, mentre le richieste continue sono salite ai massimi da tre anni a 1,9 milioni.

Pubblicato anche l’indice sulla fiducia dei consumatori dell’eurozona (-14,2 punti vs -14,1 stimati), aspettando domani gli indici Pmi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riavvicina a 110 punti base, con il titolo italiano al 3,64% e quello tedesco al 2,54%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno a 79 dollari al barile aspettando i dati Eia sulle scorte Usa e l’oro rimane in area 2.750 dollari l’oncia.

Sul forex, l’euro/dollaro scambia a 1,04 e il dollaro/yen a 156 in attesa della riunione della BoJ di domani. Fra le criptovalute, il Bitcoin viaggia a 105 mila dollari.