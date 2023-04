Piazza Affari: Ftse Mib -1%, UniCredit e Banco BPM tra i peggiori

Piazza Affari continua a rimanere sotto pressione, zavorrata in particolare dai titoli bancari. UniCredit continua a confermarsi tra i titoli peggiori del Ftse Mib, anche se il titolo riduce le perdite superiori al 3% sofferte all’inizio della sessione.

Il Ftse Mib si conferma il listino azionario peggiore in Europa: Londra limita i cali al -0,20%, Parigi fa -0,63%, Francoforte è piatta con una variazione pari a -0,07%.

Su UniCredit ci sono alcune novità.

La banca guidata da Andrea Orcel sta scontando, come altri titoli bancari, la notizia del forte calo dei depositi che ha colpito First Republic che, nel mese di marzo, a seguito del crac di Silicon Valley Bank (SVB), era stata bombardata da continui sell off, sulla scia del timore che fosse il successivo istituto a fare crac.

First Republic rimane in piedi, ma i dati dimostrano la forte emorragia di depositi che l’hanno colpita nei primi tre mesi dell’anno.

L’istituto ha annunciato di aver assistito nel primo trimestre a un crollo dei depositi del 40,8%, a $104,474 miliardi.

Gli analisti intervistati da Street Account avevano previsto una corsa agli sportelli inferiore, che avrebbe portato l’ammontare dei depositi a scendere a $145 miliardi.

Il bank run da First Republic è stato dunque superiore rispetto a quanto atteso dal consensus.

First Republic ha annunciato che la fuga dei depositi si è stabilizzata con la fine del panico che ha travolto Wall Street.

Nello specifico su UniCredit ci sono anche alcune novità.

Dalle partecipazioni rilevanti diffuse dalla Consob ieri, in data 24 aprile 2023, emerge che Goldman Sachs deteneva lo scorso 18 aprile una quota indiretta nel capitale di Piazza Gae Aulenti pari al 7,62% del capitale.

La partecipazione di Goldman Sachs sarebbe dunque scesa rispetto all’8,20% in Unicredit del 14 aprile scorso.

C’è poi anche l’altra novità che emerge dai verbali dell’assemblea degli azionisti del 31 marzo scorso:

quella che vede protagonista la Fondazione Cariverona, che ha limato la storica partecipazione in UniCredit a un passo dalla soglia dell’1%.

All’agenzia di stampa Radiocor, alcune fonti vicine alla Fondazione capitanata da Alessandro Mazzucco hanno riportato che “Cariverona ha rimodulato l’entita’ della sua partecipazione finanziaria in UniCredit, dando seguito a un disegno di medio periodo, più volte annunciato, con il fine di incrementare la diversificazione degli investimenti patrimoniali”.

I sell colpiscono oggi a Piazza Affari anche Mps, Banco BPM. Tra i titoli migliori Inwit Campari ed Enel.