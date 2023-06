Piazza Affari debole in avvio, in linea con borse Ue prima della Bce

Partenza in calo per gli indici azionari europei, nel giorno della riunione della Bce. A Piazza Affari, il Ftse Mib cede lo 0,25% in area 27.740 punti, con ribassi soprattutto per Unicredit (-1%), Banca Generali (-0,9%) ed Hera (-0,7%). In rialzo invece Fineco (+1,5%), Mps (+0,9%) e Azimut (+0,5%).

Ieri Wall Street ha chiuso contrastata dopo la riunione della Fed, che ha lasciato invariati i tassi come previsto ma ha segnalato altre due strette entro la fine dell’anno.

Oggi i riflettori si spostano sull’istituto di Francoforte, che con ogni probabilità alzerà il costo del denaro di 25 punti base e manterrà toni piuttosto restrittivi, alla luce di un’inflazione ancora troppo elevata.

In programma oggi anche diversi dati macro americani, tra cui richieste di sussidi di disoccupazione, vendite al dettaglio e produzione industriale.

Nel frattempo, in Cina, la banca centrale ha tagliato il tasso sui prestiti a medio termine, spianando la strada ad una riduzione del costo dei prestiti la prossima settimana. Sotto i riflettori, nell’area Asia-Pacifico, anche la Nuova Zelanda dopo i dati sul Pil che hanno mostrato una recessione a seguito dell’inasprimento monetario. Domani arriverà la decisione sui tassi della Banca del Giappone.

Rendimenti obbligazionari in rialzo in Europa e negli Usa dopo la Fed. Lo spread Btp-Bund si amplia a 165 punti base, con il decennale italiano in aumento al 4,14%.

Tra le materie prime, il petrolio (Brent) viaggia poco sopra i 73 dollari al barile mentre il gas rimane in area 38 €/Mwh. Sul Forex, l’euro/dollaro tiene sopra 1,08 in attesa delle delibere della Bce e del discorso della presidente Lagarde.