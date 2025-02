Piazza Affari debole in apertura, focus sui dati macro

Avvio contrastato per le borse europee, con gli investitori attenti alle trimestrali con i conti di Amd e Alphabet, i dati macro e gli sviluppi sul fronte commerciale, con la notizia di una possibile telefonata di Trump in Cina. A Piazza Affari, il Ftse Mib arretra dello 0,5% a 36.530 punti, con Generali (-1,4%), Iveco (-1,6%) e Ferrari (-1,9%) in coda mentre guadagnano parzialmente terreno Banca Mediolanum (+0,8%) e Mps (+0,9%).

Focus in giornata sui dati del report Adp sull’occupazione nel settore privato statunitense e sull’indice Ism servizi. Il tutto, all’indomani delle cifre nettamente inferiori alle aspettative sulle offerte di lavoro, che segnalano un rallentamento, aspettando il job report di venerdì. In programma oggi anche i PMI servizi e prezzi alla produzione dell’eurozona, oltre alla bilancia commerciale Usa.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund a 109 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,47% e il Bund tedesco al 2,38%.

Fra le materie prime, il Brent oscilla in area 76 dollari al barile, mentre l’oro aggiorna i massimi e viaggia a 2.864 dollari l’oncia in scia alla domanda di beni rifugio.

Sul forex, l’euro/dollaro risale a 1,04 e il dollaro/yen scende a 153,3. Fra le criptovalute, il Bitcoin torna indietro a quota 98.000 dollari.