Piazza Affari debole (-0,36%) aspettando la Bce

Finale perlopiù negativo per le borse europee, alla vigilia del meeting della Bce da cui potrebbe arrivare un nuovo aumento dei tassi o una pausa. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in calo dello 0,36% a 28.481 punti, con vendite in particolare su Cnh (-2,7%), Interpump (-2,2%) e Italgas (-1,5%). In controtendenza Mps (+3%), A2a (+1,7%) e Bper (+1,65%).

Cresce l’attesa per il meeting di domani dell’Eurotower e per la successiva conferenza stampa della presidente Lagarde.

Nel frattempo, l’inflazione statunitense mostra segnali contrastanti, con un indice core in crescita dello 0,3% mensile e del 4,3% annuo, ancora ben lontano dal target del 2%, mentre l’inflazione headline risale al 3,7%. La Fed potrebbe sospendere il ciclo restrittivo a settembre, pur mantenendo aperta la possibilità di nuovi rialzi. Da seguire domani anche i dati sull’indice dei prezzi alla produzione negli Usa.

Sul Forex, l’euro/dollaro viaggia poco mosso in area 1,073 mentre il dollaro/yen si muove intorno a quota 147,5. Tra le materie prime il petrolio (Brent) mantiene i guadagni accumulati nelle ultime sedute, restando sopra i 92 dollari al barile.

Sull’obbligazionario europeo, lo spread Btp-Bund si amplia a oltre 179 punti base, con il decennale italiano ancora in ascesa al 4,45%.