Piazza Affari chiude in rialzo (+0,4%), domani inflazione Cpi Usa

Seduta positiva per Piazza Affari, in un contesto prudente per le borse europee. Il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,4% a 28.419 punti, con acquisti su Mps (+5,7%), al centro del dossier sulla privatizzazione e dopo le assoluzioni di Mussari e Vigni confermate dalla Cassazione. In luce anche Iveco (+3,1%) e Bper (+2,8%) mentre arretra Moncler (-2,5%), frenata come tutto il settore del lusso dai ricavi sotto le attese di LVMH. In rosso anche Campari (-2,5%) e Diasorin (-3,4%).

I prezzi alla produzione statunitensi hanno registrato una brusca accelerazione al 2,2% a settembre, in attesa dei dati di domani sui prezzi al consumo. In serata verranno diffuse anche le minute della Fed, seguite domani da quelle della Bce.

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury decennali sono scesi al 4,56%. Lo spread Btp-Bund si assesta a 194 bp dopo il calo di ieri, con il rendimento del decennale italiano al 4,65%.

Tra le materie prime, il petrolio arretra con il Brent in area 86 dollari al barile, mentre scattano i realizzi sul gas, a 46€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro in rimonta a 1,062 mentre il dollaro/yen resta in area 149.