Piazza Affari chiude a -0,6%, attesa per minute Fed

Finale negativo per le borse europee, compresa Piazza Affari. Il Ftse Mib archivia gli scambi in flessione dello 0,6% a 28.220 punti. In ribasso soprattutto Finecobank (-2,5%), Hera (-2,3%) ed Enel (-2%), mentre avanzano Leonardo (+1,8%), Saipem (+1,1%) e Unicredit (+1%).

Intanto, Wall Street procede sotto la parità prima della pubblicazione delle minute della Fed. I verbali relativi all’ultima riunione della banca centrale americana contribuiranno a formulare le aspettative sulle prossime mosse di politica monetaria e sull’andamento dell’economia a stelle e strisce, in attesa dei dati di venerdì sul mercato del lavoro di giugno.

Domani è in programma la pubblicazione dell’indice ISM servizi, mentre il Segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, volerà verso Pechino per tentare di riallacciare i rapporti con la Cina.

Oggi sono stati diffusi i dati europei sull’attività del settore terziario, in rallentamento ma ancora in espansione, dopo quelli cinesi che hanno evidenziato a loro volta una crescita più moderata dei servizi.

Sul Forex, l’euro/dollaro scivola a 1,087 e il dollaro/yen staziona a 144,5. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si riporta sopra i 76 dollari al barile. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 168 punti base, con il decennale italiano al 4,16%.