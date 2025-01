Piazza Affari avanza in apertura, acquisti su Pirelli

Partenza positiva per le borse europee, dopo i cali delle ultime sedute. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza di oltre mezzo punto percentuale e si riporta a ridosso dei 35 mila punti, con Pirelli (+3,35%), Amplifon (+2,3%), Brunello Cucinelli (+2,3%) e Stm (+2,1%) in testa.

La società di pneumatici è stata promossa a “buy” da Goldman Sachs (prezzo obiettivo aumentato a 7,1 euro da € 6,4) e a “outperform” da Mediobanca (da 5,9 a 6,4 euro). Nexi cede oltre il 3% dopo i downgrade di Mediobanca a “neutral” e di Morgan Stanley a “underweight”, con target price rispettivamente a 7,5 e 4,75 euro (da 10 e 7,15 euro).

Sul fronte macroeconomico, in giornata sono attesi i prezzi alla produzione statunitensi, aspettando i dati di domani sui prezzi al consumo. L’inflazione è attesa in accelerazione al 2,9% e dovrebbe rafforzare la convinzione di un approccio cauto della Fed sui tagli dei tassi. Sempre domani prenderà ufficialmente il via la stagione di trimestrali a stelle e strisce con i conti dei colossi bancari.

Sullo sfondo, permangono le preoccupazioni per le politiche di Trump, che si insedierà alla Casa Bianca la prossima settimana, il 20 gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, il team economico del presidente eletto potrebbe proporre dazi graduali del 2-5% al fine di rafforzare il potere negoziale senza gravare eccessivamente sulll’inflazione.

Si allenta parzialmente la tensione sull’obbligazionario, dopo i rialzi dei rendimenti dei giorni scorsi. Il Treasury statunitense torna al 4,75% dopo aver toccato i massimi da oltre un anno al 4,8%. Lo spread Btp/Bund si contrae a 119 bp con il decennale italiano al 3,78% e il benchmark tedesco al 2,59%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent torna sotto gli 81 dollari al barile, dopo i rialzi alimentati dalle sanzioni statunitensi in arrivo contro la Russia. L’oro resta in prossimità dei 2.670 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale leggermente a 1,026 e il dollaro/yen rimane sostanzialmente invariato a 157,5. Fra le criptovalute, Bitcoin recupera terreno e si riporta a $95.000.