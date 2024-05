Piazza Affari apre sulla parità, Diasorin in luce

Avvio poco mosso per le borse europee, dopo i guadagni dell’ultima ottava. A Piazza Affari, dopo pochi minuti di scambi, il Ftse Mib è sostanzialmente invariato in area 34.650 punti. Acquisti in particolare su Diasorin (+2,7%), premiata con rialzi dei target price da parte degli analisti dopo i conti. Bene anche Nexi (+1,7%) mentre arretrano Leonardo (-1,2%) e Iveco Group (-0,9%).

Giornata povera di spunti macroeconomici, aspettando il rapporto chiave di mercoledì sull’inflazione statunitense, vero market mover della settimana e decisivo per le prossime mosse della Fed. Da seguire anche i prezzi alla produzione, le vendite al dettaglio e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, nonché i dati finali sull’inflazione europea che dovrebbero rafforzare le aspettative di taglio dei tassi della Bce a giugno.

Nel frattempo, in Cina, l’inflazione ha segnalato una ripresa allo 0,3% annuo ad aprile, allentando i timori di deflazione.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane stabile in area 132 punti base con il decennale italiano al 3,82% e il Bund al 2,50%. Tra le materie prime, perdono terreno le quotazioni del petrolio con il Brent a 82,7 dollari al barile. Sul Forex il cambio euro/dollaro è poco mosso a 1,077 così come il dollaro/yen a quota 155,9.