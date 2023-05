Piazza Affari apre positiva dopo giudizio Fitch

Avvio sopra la parità per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in progresso dello 0,3% a 27.420 punti, dopo che Fitch ha confermato il rating BBB dell’Italia con outlook stabile e “obiettivi credibili”. L’agenzia di rating ha anche alzato le stime di crescita nel 2023 a +1,2% dal +0,5% precedente.

Acquisti soprattutto su Recordati (+2,2%), A2a (+1,1%) e Moncler (+1%) mentre arretrano Telecom Italia (–0,8%), Cnh (-0,6%) e Pirelli (-0,6%).

Chiusura debole, venerdì, a Wall Street, con la questione dell’innalzamento del tetto al debito statunitense che terrà banco anche nei prossimi giorni. In giornata, focus sulla produzione industriale dell’eurozona e l’indice Usa Empire Manufacturing. Da seguire anche gli interventi di alcuni membri delle principali banche centrali, tra cui Nagel (BCE) e Bostic (Fed). In uscita, inoltre, le previsioni macroeconomiche di primavera della Commissione europea.

Nei prossimi giorni verranno pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio degli Usa, oltre alla seconda lettura sul Pil e l’inflazione finale di aprile dell’eurozona. A livello internazionale, riflettori puntati sulle elezioni presidenziali in Turchia, destinate al ballottaggio.

Movimenti contenuti sull’obbligazionario, con lo spread Btp-Bund poco mosso in area 18 bp e il decennale italiano stabile al 4,17% dopo il giudizio di Fitch. A fine settimana arriverà poi il verdetto di Moody’s sul rating italiano.

Sul Forex, euro/dollaro poco mosso a 1,087 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) viaggia sotto i 74 dollari al barile.