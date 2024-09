Piazza Affari apre incerta, giornata di dividendi per Eni e STM

Avvio di settimana incerto per le principali Borse europee che iniziano la prima seduta della settimana all’insegna della cautela. Debolezza anche a Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che mostra un lieve calo dello 0,10% a 33.715 punti. Tra le big di Piazza Affari ancora vendite sul comparto bancario e del lusso, Bper e Mps che cedono rispettivamente il 2,47% e l’1,95%. Tra i segni positivi quello di Tim che sale lo 0,54%.

Per Piazza Affari oggi è giornata di dividendi, con quattro società quotate che staccano la cedola: Eni, STMicroelectronics, SeSa e Piaggio.

Sotto la lente dei mercati l’ultima mossa della Federal Reserve (Fed) che ha tagliato per la prima volta in 4 anni il costo del denaro. Oggi sono attesi nuovi spunti macro, tra cui gli indici Pmi manifatturiero e servizi per le principali economie globali.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in lieve discesa a 132 punti base, con il decennale italiano al 3,46% e il benchmark tedesco al 2,17%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent risale verso quota 74 dollari al barile, mentre l’oro è in area 2.644 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in aumento a 1,1143.