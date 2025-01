Piazza Affari apre in ribasso, oggi chiusa Wall Street

Avvio debole a Piazza Affari e per la maggior parte delle borse europee, in una seduta che vedrà Wall Street rimanere chiusa per lutto nazionale in onore dell’ex presidente Jimmy Carter. Il Ftse Mib arretra dello 0,55% a 34.915 punti, con Bper (-2,1%), Telecom Italia (-1,6%) e Stm (-1,2%) in coda. Denaro su Pirelli (+1,4%) dopo l’upgrade ad Outperform da parte di Bnp Paribas Exane (target price 6,7 euro).

In uscita stamani il bollettino economico della Bce, dopo i segnali di ripresa della produzione industriale tedesca (+1,5% mensile a novembre). In programma anche le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, aspettando il job report di domani. Il rapporto sul mercato del lavoro fornirà indicazioni utili in ottica Fed e tagli dei tassi, in un clima frenato dai timori per un’inflazione persistentemente elevata e per gli eventuali nuovi dazi da parte di Trump.

Sull’obbligazionario, il rendimento del decennale statunitense rimane stabile al 4,68% dopo il rialzo di ieri. Lo spread Btp-Bund si amplia a 114 punti base, con il titolo a 10 anni italiano in aumento al 3,7% e il benchmark tedesco al 2,56%.

Fra le materie prime il petrolio Brent si muove in area 76 dollari al barile, mentre il prezzo del gas TTF si riduce a 45 €/Mwh e l’oro si mantiene sopra i 2.660 dollari l’oncia.

Sul Forex, il biglietto verde continua a rafforzarsi nei confronti delle altre valute, portando il cambio euro/dollaro sotto quota 1,03 e il dollaro/yen sopra quota 158. Fra le criptovalute, il Bitcoin ritraccia in area $93.000.