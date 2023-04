Piazza Affari apre in rialzo, ancora acquisti sulle banche

Partenza poco sopra la parità per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in progresso dello 0,55% a 28.000 punti. Tra le big di Piazza Affari, acquisti soprattutto su Nexi (+3,8%), Banco Bpm (+2,5%) e Mps (+2,4%). In lieve flessione Stm (-0,6%), Moncler (-0,3%) e Generali (-0,2%).

Giornata povera di appuntamenti macroeconomici, con i soli dati sull’inflazione di marzo in Italia e la manifattura dello Stato di New York negli Usa.

L’attenzione resta prevalentemente concentrata sulla stagione di trimestrali americane, aperta venerdì dai solidi conti delle banche che hanno sostenuto il settore anche nel Vecchio Continente. In programma in questi giorni i risultati degli altri istituti di credito, oltre a Netflix e Tesla.

In settimana, focus anche su alcuni dati macro come il Pil cinese del primo trimestre e gli indici Pmi. Da seguire anche la pubblicazione dei verbali BCE relativi alla riunione di marzo.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 184 bp, con il decennale italiano sostanzialmente stabile al 4,27%. L’euro/dollaro resta in area 1,1 mentre il petrolio (Brent) staziona in area 86,25 dollari al barile.