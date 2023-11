Piazza Affari apre in lieve rialzo, balzo di Tim

Partenza poco mossa per le borse europee, dopo i guadagni dell’ultima ottava in cui l’Euro Stoxx 50 ha registrato la miglior performance da marzo. A Piazza Affari, il Ftse Mib viaggia in frazionale rialzo (+0,2% a 28.730 punti), con acquisti su Telecom Italia (+4,8%) dopo l’approvazione dell’offerta di KKR per NetCo e il no alla proposta per Sparkle. In luce Ferrari (+1,4%) e Intesa (+1,1%) mentre arretrano Diasorin (-1%) e Stellantis (-0,8%).

Dall’agenda macro sono giunti i dati sugli ordin di fabbrica tedeschi, in rialzo per il secondo mese consecutivo (+0,2%) ma in calo nel terzo trimestre. In uscita gli indici Pmi servizi e composito dell’Italia di ottobre, oltre a quelli finale del mese scorso di Francia, Germania ed eurozona. In calendario anche un discorso del membro Bce Holzmann.

La settimana che si è aperta oggi si prospetta meno densa di appuntamenti per i mercati finanziari. Focus in particolare sull’inflazione cinese e sui discorsi di Powell e Lagarde, entrambi giovedì.

Intanto i dati americani di venerdì sul mercato del lavoro e sull’attività terziaria hanno rafforzato la prospettiva di una fine del ciclo restrittivo da parte della Fed, consentendo ai rendimenti dei Treasury decennali di scendere sotto il 4,6%. Sempre sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 187 bp, con il decennali italiano al 4,55%.

Tra le materie prime, risale il petrolio con il Brent a quota 85,8 dollari al barile, mentre il gas scende sotto 46€/Mwh. Sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene sopra quota 1,07 mentre lo yen scambia a 149,6 contro il biglietto verde.