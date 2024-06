Piazza Affari apre cauta con l’Europa, giù Stm

Avvio debole per le borse del Vecchio Continente, dopo i rialzi della vigilia. A Piazza Affari, il Ftse Mib cede lo 0,3% in area 33.730 punti, con i petroliferi Saipem (+1,7%) ed Eni (+1,5%) in vetta mentre arretra Stm (-6,7%) in scia al brusco calo dei tecnologici a Wall Street, con realizzi anche su Nvidia (-6,7%). Sottotono anche Leonardo (-3,7%).

L’Europa aspetta il primo turno delle elezioni francesi di domenica, mentre negli Usa si attende soprattutto il core Pce di venerdì. Eventuali segnali di indebolimento della crescita dei prezzi potrebbero ravvivare le speranze di tagli dei tassi quest’anno da parte della Fed. Oggi, intanto, sono in programma i numeri sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane poco mosso a 151 bp, con il decennale italiano in calo al 3,91% e il benchmark tedesco al 2,4%.

Tra le materie prime, petrolio stazionario con il Brent a 85 dollari al barile e oro sotto i 2.330 dollari l’oncia. Sul Forex, euro/dollaro pressoché invariato a 1,073 mentre il dollaro/yen si mantiene in area 159,5 aspettando segnali restrittivi dalla Bank of Japan.