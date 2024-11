Piazza Affari appesantita dai dividendi, Ftse Mib a -1,3%

Seduta poco mossa per l’Europa ma chiusura in calo per Piazza Affari, frenata dallo stacco del dividendo di 10 società del Ftse Mib. L’indice chiude in calo dell’1,3% a 33.758 punti. In evidenza i bancari Banco Bpm (+3,4%), Banca Popolare di Sondrio (+2,4%) e Bper (+2,3%) oltre a Telecom Italia (+2,1%), mentre arretrano Diasorin (-2,6%), Interpump (-2,5%) e Stm (-2,1%).

Giornata scarna di appuntamenti, in vista del rapporto Bce di domani sulle negoziazioni salariali e del dato finale sull’inflazione dell’eurozona. Mercoledì focus sull’inflazione del Regno Unito e la trimestrale di Nvidia (a mercati chiusi), mentre venerdì i riflettori si sposteranno sugli indici Pmi preliminari di novembre.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 120 punti base, con il decennale italiano intorno al 3,57% e il benchmark tedesco al 2,37%.

Fra le materie prime il petrolio Brent supera i 73 dollari al barile mentre l’oro risale a 2.610 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si apprezza a 1,057 e il dollaro/yen si attesta a 155, mentre fra le criptovalute il Bitcoin avanza a 92.000 dollari.