Piazza Affari (+0,3%) lievemente positiva, balzo di Mps

Seduta poco mossa per Piazza Affari e le altre borse europee, mentre Londra è rimasta chiusa per festività e Wall Street viaggia in lieve calo. Il Ftse Mib archivia gli scambi in rialzo dello 0,3% a 27.426 punti con Mps (+5,8%) in vetta. A sostenere il titolo della banca senese, nel giorno del Cda sui conti, sono soprattutto i rumors sulla disponibilità del Tesoro a vendere una partecipazione.

Ben intonata anche Cnh (+2,6%), in scia alla trimestrale diffusa venerdì. Tra le migliori anche Nexi (+1,5%), Hera (+1,4%), Intesa Sanpaolo (+1,3%), Bper (+1,3%) e Banco Bpm (+1,3%), che approva oggi i risultati del primo trimestre. In calo invece i farmaceutici Diasorin (-2,3%) e Recordati (-0,9%), oltre a Interpump (-1,5%), Inwit (-1,4%) ed Erg (-1,3%).

Andamento prudente per Wall Street, già proiettata verso la pubblicazione del report sull’inflazione statunitense, in uscita mercoledì, mentre tiene banco la questione relativa all’innalzamento del tetto del debito.

Rendimenti in rialzo sull’obbligazionario, con lo spread Btp-Bund poco mosso a 191 bp e il decennale italiano al 4,23%.

In giornata il Mef ha annunciato il lancio dei Btp Valore, il nuovo titolo di Stato dedicato esclusivamente al mercato retail. La prima emissione avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, avrà durata quattro anni, un premio fedeltà e cedole periodiche a tassi prefissati crescenti.

Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,102 mentre il petrolio (Brent) recupera ancora terreno e si riavvicina a 77 dollari al barile dopo tre settimane consecutive in calo.