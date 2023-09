Piaggio emette Bond Senior da 250 milioni di euro per rifinanziamento prestito obbligazionario

Piaggio ha annunciato l’avvio del collocamento di un bond senior. La somma totale dell’offerta è di 250 milioni di euro e la scadenza è prevista per il 2030. Questa mossa è finalizzata a generare liquidità per sostenere le operazioni dell’azienda.

I fondi raccolti con l’offerta del bond, insieme alla liquidità attualmente disponibile in bilancio, serviranno a rifinanziare completamente il prestito obbligazionario emesso nel 2018. Questo prestito, che aveva un valore di 250 milioni di euro e un tasso di interesse del 3,625%, ha scadenza nel 2025. In relazione a questo prestito, Piaggio ha emesso un avviso di rimborso. Le note per il rimborso devono essere consegnate a Deutsche Bank Ag, filiale di Londra, che funge da Principal Paying Agent.