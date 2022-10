Philips, nomina Roy Jakobs nuovo Presidente e CEO: succede a Frans van Houten

Philips annuncia che l’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti ha nominato Roy Jakobs prossimo Presidente e CEO della società, a partire dal 15 ottobre 2022, succedendo all’attuale Presidente e CEO Frans van Houten. Un importante cambio ai vertici della società annunciato con una nota.

“Sono onorato di essere stato nominato CEO di Philips e di poter continuare a contribuire, insieme ai colleghi, a migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso l’innovazione”, ha affermato Roy Jakobs, CEO entrante di Royal Philips.

“Philips è un’azienda unica, un brand forte, con oltre 130 anni di storia all’insegna dell’innovazione e un brillante futuro come leader nell’Health Technology – ha concluso – Sono pronto a guidare l’azienda in modo trasparente, responsabilizzando e dando fiducia alle nostre persone, per affrontare insieme le sfide del presente e scrivere il prossimo capitolo della storia Philips”.