Philips chiude il 2024 con ricavi stabili, ma perdite superiori alle attese

Il gruppo olandese Philips, noto per la sua specializzazione in apparecchiature medicali e per la salute, ha concluso il 2024 con ricavi stabili pari a 18 miliardi di euro, ma ha registrato perdite nette di 698 milioni di euro. Questo risultato ha superato le aspettative degli analisti, che avevano previsto una perdita di soli 65 milioni di euro. La società ha spiegato che le perdite sono dovute a maggiori oneri fiscali e a costi di ristrutturazione elevati, sebbene inferiori a quelli del 2023.

Tra i principali fattori che hanno influito sui risultati finanziari di Philips, vi sono i 984 milioni di euro accantonati per far fronte alla causa dei respiratori difettosi Respironics. Inoltre, il gruppo ha risentito della contrazione a doppia cifra delle vendite sul mercato cinese, attribuita alle nuove misure anticorruzione che hanno centralizzato le procedure d’acquisto e rallentato l’attività.

Guardando al futuro, Philips prevede per il 2025 una crescita dei ricavi compresa tra l’1% e il 3% su basi comparabili, nonostante una contrazione stimata tra il 5% e il 9% in Cina. Il margine EBITDA rettificato è previsto in miglioramento, con un incremento tra i 30 e gli 80 punti base, raggiungendo un range tra l’11,8% e il 12,3%.