Pfizer, risultati oltre le aspettative nel secondo trimestre 2024

Il gruppo farmaceutico Pfizer ha riportato risultati eccezionali nel secondo trimestre, superando le aspettative del mercato. Le vendite hanno infatti registrato un incremento significativo, spingendo l’azienda a rivedere al rialzo le previsioni sugli utili e i ricavi annuali.

Nel dettaglio, i ricavi trimestrali di Pfizer hanno raggiunto i 13,3 miliardi di dollari, segnando una crescita operativa del 3% rispetto all’anno precedente, nonostante il previsto calo delle entrate legate ai prodotti per il Covid. Se si escludono i contributi di Comirnaty e Paxlovid, i ricavi operativi sono aumentati del 14%.

L’utile per azione (Eps) rettificato si è attestato a 0,01 dollari nel trimestre e a 0,60 dollari nel semestre. Guardando avanti, Pfizer prevede ora un utile annuo compreso tra 2,45 e 2,65 dollari per azione, in aumento rispetto alla precedente stima di 2,15-2,35 dollari per azione. Inoltre, l’azienda ha rivisto al rialzo anche la guidance sui ricavi per l’intero anno 2024, portandola a un intervallo tra 59,5 e 62,5 miliardi di dollari.