Pfizer registra una perdita trimestrale a causa delle svalutazioni dei vaccini Paxlovid e Covid

Pfizer ha riportato una perdita più contenuta del previsto per il terzo trimestre, in quanto il produttore di farmaci ha registrato oneri in gran parte legati alle difficoltà del trattamento antivirale Paxlovid e del vaccino Covid.

Nel dettaglio il colosso farmaceutico ha registrato una perdita per azione a 17 centesimi rettificati contro i 34 centesimi attesi e ricavi a 13,23 miliardi di dollari contro i 13,34 miliardi attesi.