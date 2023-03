Pfizer acquista la società biotech Seagen per $43 miliardi

Pfizer ha annunciato che acquisterà la società biotecnologica Seagen per un valore di 43 miliardi di dollari, secondo quanto annunciato dalle due società oggi.

Pfizer pagherà $ 229 per azione in contanti per Seagen, che scopre e sviluppa farmaci antitumorali.

Le azioni Seagen viaggiano al rialzo di oltre il 21% nelle negoziazioni premarket, il che implicherebbe un prezzo delle azioni di circa $ 210 qualora i guadagni si estendessero fino a fine sessione.

“Insieme, Pfizer e Seagen cercano di accelerare la prossima generazione di innovazioni nel campo del cancro e portare nuove soluzioni ai pazienti combinando la potenza della tecnologia anticorpo-farmaco coniugato (ADC) di Seagen con la portata e la forza delle capacità e dell’esperienza di Pfizer”, ha dichiarato il ceo di Pfizer, Albert Bourla in un comunicato.

Inoltre, Bourla ha definito l’oncologia “il più grande motore di crescita nella medicina globale” e ha affermato che l’acquisizione di Seagen “migliorerebbe la posizione di Pfizer in questo importante settore e contribuirebbe in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi finanziari a breve e lungo termine di Pfizer”.

I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all’unanimità l’operazione.

Il Wall Street Journal ha riportato il potenziale di questa fusione ancora a fine febbraio.

Secondo le previsioni delle società l‘accordo dovrebbe concludersi alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.