Petrolio si avvia a chiudere luglio in forte rialzo

Il petrolio Wti si mantiene sopra gli 80 dollari a barile, dopo una serie di cinque settimane in rialzo che hanno portato i prezzi ai livelli più elevati da aprile. Il benchmark del petrolio grezzo americano è aumentato di quasi il 14% questo mese, avviandosi a chiudere il miglior mese da gennaio 2022 e il miglior luglio da quasi due decenni.

“La domanda record e i tagli all’offerta saudita hanno fatto tornare il mercato in deficit”, hanno affermato gli analisti di Goldman Sachs, in una nota che ha riconfermato una previsione per il Brent a 86 dollari a barile entro dicembre (ora è a 84$). “Il mercato ha abbandonato il suo pessimismo sulla crescita”.

I futures hanno cancellato le loro perdite dall’inizio dell’anno, grazie anche alle aspettative sul fatto che la Federal Reserve sia vicina alla fine del suo ciclo di inasprimento monetario e all’indebolimento del dollaro. Intanto, il principale importatore, la Cina, continua a stimolare la sua economia.