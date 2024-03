Petrolio: prezzi in rialzo, futures Brent a +1,1%

La corsa al rialzo dei prezzi del petrolio trova slancio grazie ai segnali di un’intensificazione della domanda globale, con gli Stati Uniti in prima linea come principali consumatori. Allo stesso tempo, la prospettiva che la Federal Reserve possa presto procedere con un taglio dei tassi di interesse contribuisce a potenziare il sentiment di mercato, anche di fronte a un’inflazione persistente negli Stati Uniti.

Stamani si è osservato un significativo aumento dei futures sul Brent per il mese di maggio, che registrano un avanzamento di 87 centesimi, equivalenti all’1,1%, raggiungendo i 82,8 dollari per barile. Analogamente, il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) per il mese di aprile mostra un incremento dello stesso ordine, 87 centesimi o l’1,1%, attestandosi a 78,43 dollari.