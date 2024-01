Petrolio: possibile meeting monitoraggio Opec+ a inizio febbraio

L’OPEC+ prevede di organizzare una riunione di monitoraggio provvisoria nella prima settimana di febbraio. Lo riporta Bloomberg, citando alcuni delegati che hanno chiesto di restare anonimi e precisando che una data esatta per l’incontro online non è stata ancora fissata.

Il Joint Ministerial Monitoring Committee dell’alleanza comprende membri chiave come l’Arabia Saudita e la Russia e si riunisce generalmente ogni due mesi per esaminare le condizioni del mercato. L’ultimo meeting si è tenuto il 30 novembre.

Da ieri sono entrati in vigore gli ultimi tagli alle forniture, attualmente previsti per tutto il primo trimestre. Il prossimo incontro ministeriale completo dell’OPEC+ è in programma il 1° giugno a Vienna.