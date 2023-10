Petrolio in ribasso aspettando OPEC+ e scorte USA

Le quotazioni del petrolio scambiano in lieve calo stamani, in vista della revisione del mercato globale del greggio da parte dell’Opec+ e dell’aggiornamento settimanale delle scorte statunitensi.

Gli investitori si stanno allontanando dagli asset rischiosi, come materie prime e azionario, mentre il dollaro continua a rafforzarsi. Il West Texas Intermediate (WTI), benchmark USA, è sceso al di sotto dei 89 dollari al barile, nonostante le oscillazioni superiori ai $2,50 al barile registrate martedì. Il Brent viaggia in area 90,3 dollari, in calo dello 0,7%.

Il Joint Ministerial Monitoring Committee dell’Opec+ si riunirà in videoconferenza nel corso della giornata, ma non dovrebbero esserci modifiche alla politica attuale, dopo l’estensione dei tagli fino a fine anno decretata da Arabia Saudita e Russia.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, il governo rilascerà oggi i dati settimanali sulle scorte di petrolio. Il contesto è caratterizzato da un rapido esaurimento delle riserve, compreso l’hub di stoccaggio a Cushing. Le stime dell’American Petroleum Institute, rilasciate ieri, mostrano un modesto aumento del sito dell’Oklahoma la scorsa settimana, a fronte di un prelievo su base nazionale, secondo fonti a conoscenza dei dati.