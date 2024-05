Petrolio: Brent in area 82$/b in attesa del meeting Opec+

Il petrolio viaggia poco mosso dopo due giorni di cali, in attesa della riunione dell’Opec+ di domenica.

Il Brent con consegna agosto viaggia intorno agli 82 dollari dopo aver perso l’1,9% giovedì, mentre il West Texas Intermediate scambia al di sotto dei 78 dollari al barile. Entrambi sono prossimi a registrare una flessione mensile.

Il timespread immediato per il Brent si è indebolito in una struttura contango ribassista per la prima volta da gennaio, indicando una sovrapproduzione.

Il petrolio è destinato a concludere la settimana con variazioni limitate, dopo essere stato influenzato da fattori rialzisti — inclusi gli attacchi a una nave nel Mar Rosso — e da un sentiment ribassista proveniente dai mercati finanziari e dai segnali di rallentamento della domanda cinese.

Il calo di questo mese ha ridotto il guadagno del Brent a meno del 10% quest’anno, e si prevede che OPEC+ prolungherà i tagli alla produzione, con la possibilità che alcune restrizioni perdurino fino al 2025.