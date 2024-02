Pernod Ricad taglia stime di vendita e buyback ridotto a 300 milioni di euro

Le azioni di Pernod Ricard sono salite fino al 6% oggi, dopo che il produttore di alcolici francese ha previsto un miglioramento nei prossimi mesi, nonostante il taglio delle stime di vendita per l’intero anno e il suo programma di riacquisto di azioni.

Il secondo produttore di alcolici al mondo, che ha affrontato le sfide dei mercati chiave degli Stati Uniti e della Cina, ha dichiarato di aspettarsi che le vendite per l’intero anno siano in linea con le precedenti previsioni di crescita. Inoltre, ha ridotto il programma di riacquisto di azioni per questo esercizio finanziario a 300 milioni di euro (322 milioni di dollari) rispetto ai 500-800 milioni previsti in precedenza.

Ma l’azienda produttrice del cognac Martell, dello champagne Mumm e della vodka Asbolut si è detta fiduciosa che la seconda metà dell’anno fiscale sarà migliore.