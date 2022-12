PepsiCo: avvia maxi piano di licenziamenti nelle divisioni nordamericane

Il colosso PepsiCo sta licenziando “centinaia” di lavoratori presso le sedi delle sue divisioni nordamericane come ha riferito il Wall Street Journal, citando vicine. In una nota al personale visionata dal Journal, PepsiCo ha comunicato ai dipendenti che l’obiettivo è quello di semplificare l’organizzazione in modo da poter operare “in modo più efficiente”. Le azioni della Pepsi sono rimaste ferme nella sessione di lunedì, dopo aver terminato la giornata di negoziazione regolare con un calo dell’1,4%. Pepsi è solo l’ultima di diverse grandi aziende tecnologiche, tra cui Amazon e Alphabet, società madre di Google, che stanno effettuando o pianificando licenziamenti o hanno avviato il blocco delle assunzioni, e alcuni rivenditori come Walmart.com hanno seguito l’esempio.