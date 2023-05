Patuelli (Abi): impatto su PIl Italia da recessione tedesca

La recessione economica in Germania desta preoccupazioni in Europa, soprattutto in Italia. Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, ha espresso la sua preoccupazione riguardo la situazione economica tedesca a margine del Festival dell’Economia di Trento, definendola “problematica”.

Io temo che l’impatto sul Pil sia di rallentamento ulteriore, perché il Pil previsto nel 2023 è inferiore a quello dell’anno precedente e i previsori non tenevano conto del freno della locomotiva tedesca con la quale l’Italia lavora con grandi esportazioni e la produzione di componentistica