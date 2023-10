Partenza prudente a Piazza Affari, in luce Saipem

Avvio poco mosso per le borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib è sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura di ieri, in area 28.375 punti, con acquisti su Saipem (+2,8%) e Mps (+1,4%) mentre arretrano Mediobanca (-1,6%) e Stm (-1%).

Il sentiment resta prudente a causa delle tensioni in Medio Oriente e dei dati forti di ieri sull’economia statunitense, che non fanno escludere un altro aumento dei tassi.

Stamani sono stati diffusi i numeri sull’inflazione del Regno Unito, stabile al 6,7% a settembre, mentre in giornata è prevista la lettura finale sui prezzi al consumo dell’eurozona oltre alle vendite di case negli Usa e le scorte di petrolio americane.

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury a 10 anni restano in prossimità dei massimi dal 2007, salendo al 4,85%. In Europa, lo spread Btp-Bund si amplia a 201 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 4,91%.

Tra le materie prime, il petrolio risale con il Brent a oltre 91 dollari al barile, mentre il gas scende sotto i 48€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,058 e sterlina in rialzo a 1,22 sul biglietto verde in scia all’inflazione sopra le attese.