Partenza negativa in Europa in attesa dei dati sul Pil. Ftse Mib ancora sotto i 21.500 punti

Avvio di seduta pesante in Europa con tutti i principali indici che dai primi minuti di contrattazione si muovono in territorio negativo. L’indice Euro Stoxx 50 si trova a quota 3.468 euro con un calo dello 0,89%. Negatività anche in Italia con l’indice Ftse Mib che si trova a 21.324 punti con lo 0,73% di ribasso. Male anche il Dax 30 di Francoforte che si trova a 12.800 punti con un calo dello 0,60%, mentre il Cac 40 si trova in calo dello 0,77%.

Infine lo spread avvia la seduta con lo 0,60% di rialzo trovandosi così a 234 punti base.