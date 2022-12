Partenza lievemente positiva in Europa dopo le vendite della scorsa settimana

Avvio poco mosso in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente in frazionale rialzo dopo i cali dell’ultima ottava. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 3.815 punti, in progresso dello 0,29%. A Milano l’indice Ftse Mib si trova a quota 23.783 punti, in rialzo dello 0,39%. Variazioni simili anche per l’Ibex35 spagnolo (+0,24%) e il Cac40 francese, in risalita dello 0,46%.

Lo spread Btp/Bund avvia la seduta ancora in aumento a quota 214 punti base.

La settimana vedrà un clima semi-festivo, con pochi eventi e dati di rilievo. Per quanto riguarda le banche centrali sono in programma un intervento del vicepresidente Bce De Guindos e la riunione della Boj. Dall’agenda macro si attendono i numeri sulla fiducia dei consumatori americani e l’indice Ifo tedesco. Infine, è in calendario oggi una riunione dei ministri UE dell’energia alla ricerca di un’intesa sul price cap del gas.