Partenza fiacca a Piazza Affari

Apertura in lieve calo per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in ribasso dello 0,2% a 28.830 punti. Tra le aziende maggiormente capitalizzate, acquisti soprattutto su Banco Bpm (+1,5%), Stellantis (+0,7%) e Unicredit (+0,7%) mentre arretrano Leonardo (-1,1%), Stm (-1%) e Moncler (-0,9%).

Giornata povera di spunti e di appuntamenti macroeconomici, con l’attenzione già proiettata prevalentemente verso la riunione della Federal Reserve, che si concluderà mercoledì sera. Le attese sono per un mantenimento dei tassi sui livelli attuali, ma le proiezioni dei funzionari (i cosiddetti dot plots) potrebbero indicare un altro rialzo di 25 bp entro fine anno.

Da seguire nei giorni seguenti anche i meeting della Bank of England e della Bank of Japan.

Sul Forex, l’euro/dollaro viaggia in area 1,066 mentre il dollaro/yen è a quota 147,6. Tra le materie prime prosegue il rally del petrolio, con il Brent poco distante dai 95 dollari al barile.

Sull’obbligazionario europeo, spread Btp-Bund poco mosso a 178 punti base, con il decennale italiano al 4,47% dopo la risalita di ieri.