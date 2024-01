Panetta (Bankitalia): banche dovrebbero operare liberamente in UE

Lo sottolinea il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, in un intervento svolto a Riga in Lettonia.

E’ pertanto difficile immaginare una Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante se le banche non sono in grado di operare liberamente in tutta l’area dell’euro. Miglioramenti su questi fronti sono oggi piu’ importanti che mai. Nei prossimi anni l’Europa si trovera’ a operare in un contesto politico internazionale piu’ complicato rispetto al passato. Essa dovra’ allo stesso tempo realizzare obiettivi ambiziosi in ambiti quali la difesa, la transizione digitale e la lotta ai cambiamenti climatici. Come ho sostenuto in altre occasioni, una vera e propria Unione dei mercati dei capitali aumenterebbe notevolmente le probabilita’ di successo”.