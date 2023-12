Palladio Holding entra nel capitale di Eagleprojects

Palladio Holding ha sottoscritto un accordo per entrare nel capitale di Eagleprojects con una quota di maggioranza.

I soci di Eagleprojects sono stati assistiti da Lincoln International, in qualità di advisor finanziario; per gli aspetti contrattuali e societari da PwC TLS Avvocati e Commercialisti e dallo studio Gianni & Origoni; per gli aspetti fiscali dell’operazione da TCFCT Studio Associato.

Palladio è stata assistita da EY Parthenon per la commercial due diligence, dallo studio ADVANT NCTM per la due diligence legale e gli aspetti contrattuali e societari, da PwC per la due diligence finanziaria e fiscale, da Deloitte per la ESG due diligence e da Willis Towers Watson per gli aspetti assicurativi.