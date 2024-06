Ovs: vendite nette salgono a 352,2 mln nel primo trimestre

Trimestrale in rialzo per Ovs. Il gruppo veneto, che possiede anche Upim, BluKids e Stefanel, ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre febbraio-aprile con vendite nette pari a 352,2 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al primo trimestre del 2023. Nel trimestre in esame l’Ebitda rettificato ha raggiunto i 29,7 milioni, in incremento rispetto ai 27,5 milioni del primo trimestre 2023, con l’Ebitda margin che è salito all’8,4%. Il risultato ante imposte rettificato è stato pari a 10,1 milioni. Nel trimestre la capogruppo ha acquistato azioni proprie per 20,6 milioni e distribuito dividendi per 7,8 milioni.