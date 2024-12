‍Ovs: +12,8% per vendite trimestrali, Ebitda adj. sale a 46,2 mln

Trimestrale in crescita per Ovs. Ieri il Consiglio di amministrazione del gruppo veneto dell’abbigliamento ha approvato i risultati per terzo trimestre (periodo da febbraio al– 31 ottobre 2024), archiviato con vendite nette per 414,7 milioni di euro, in crescita del 12,8%, “con ottime performance – segnala – di tutte le insegne del gruppo e di tutte le categorie di prodotto”; un Ebitda rettificato di 46,2 milioni, in aumento di 11,1 milioni (+31,7%) e un risultato ante imposte rettificato di 24,1 milioni, in miglioramento di 10 milioni (+70,9%).

“Sulla base dell’andamento delle vendite ad oggi riteniamo di poter confermare per l’intero esercizio 2024 la prevista crescita di fatturato ed Ebitda, ed una generazione di cassa in linea con l’anno precedente tenuto conto degli ancora persistenti allungamenti nei tempi di consegna delle merci provenienti dal far east”, si legge in una nota.