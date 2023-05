L’oro chiuderà la settimana in ribasso dopo l’ennesimo tentativo di rimanere sui massimi sopra i 2.000 dollari.

Il metallo giallo è in calo dello 0,7% oggi a circa 2.002 dollari, con la soglia dei 2.000 dollari che sta tornando in primo piano. I compratori continuano a cercare un ulteriore slancio verso l’alto, soprattutto per cercare di superare i massimi del 2020 e del 2022 intorno a 2.070-75 dollari.