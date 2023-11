OpenAI: il nuovo Ceo sarà Emmett Shear, ex Twitch

Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha scelto Emmett Shear, ex capo di Twitch, come nuovo CEO, secondo fonti interne citate da Bloomberg. Questa decisione arriva nonostante le pressioni degli investitori per il ritorno del precedente Ad, Sam Altman.

Shear, che quest’anno si è dimesso dal ruolo di CEO del sito di streaming di videogiochi di Amazon, Twitch, avrebbe convinto gli amministratori grazie alla sua consapevolezza dei rischi esistenziali legati all’intelligenza artificiale.

La nomina di Shear rappresenta l’ultima svolta in una saga iniziata con il licenziamento a sorpresa di Altman, che ha sconvolto la Silicon Valley lasciando la startup nel caos.

La decisione di assumere Shear è un duro colpo per gli investitori guidati da Microsoft e Thrive Capital, che hanno esortato il consiglio a dimettersi e volevano Altman di nuovo al comando.