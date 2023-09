Omer: fornirà componenti per 46 treni metro Milano

Omer, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha sottoscritto con Hitachi Rail un contratto avente ad oggetto la fornitura di componenti di arredo per 46 treni relativi alla metropolitana di Milano, linee M1, M2 e M3.

L’avvio delle forniture da parte di Omer è previsto a partire già dalla fine del 2023, con una durata del contratto prevista fino al 2025. I nuovi veicoli, costituiti da sei carrozze in alluminio, contribuiranno a rinnovare ulteriormente la rete di trasporto pubblico, offrendo ai passeggeri mezzi più moderni, accessibili e confortevoli.

La commessa affidata alla Società è relativa la realizzazione delle pareti trasversali e dei rivestimenti longitudinali del treno, compresi della seduta. Il valore del contratto, del quale non è possibile dare piena disclosure, contribuirà al backlog dell’azienda in una percentuale ricompresa in un range tra il 5 e il 10%.