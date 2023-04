Ok del Senato al Superbonus

Il Senato ha dato il via libera al dl Superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che è stato approvato martedì dalla Camera, è ora convertito in legge.

Tra le misure introdotte, sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi, compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato.

Arriva poi un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie. Sono alcune delle novità introdotte dal Parlamento al decreto Superbonus che, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie.