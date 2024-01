Oil, Opec: domanda petrolio in calo nel 2025

L’Opec vede un futuro di moderato rallentamento nella domanda di petrolio. Secondo il bollettino mensile dell’organizzazione, si prevede un decremento della domanda nel 2025, rispetto all’anno in corso. Tuttavia, la richiesta rimarrà robusta, sostenuta in gran parte dalla Cina.

Per quanto riguarda il 2024, l’Opec mantiene le sue stime invariate, prevedendo una domanda di 2,2 milioni di barili al giorno. In contrasto, la previsione per il 2025 vede una domanda leggermente inferiore di 1,8 milioni di barili al giorno.

Sul fronte della crescita economica globale, l’Opec ha previsioni ottimiste. Si prevede un incremento nel prossimo anno, raggiungendo il 2,8%, rispetto al 2,6% stimato per l’anno corrente. Questo aumento è dovuto ai tagli ai tassi di interesse che le banche centrali dovrebbero iniziare a implementare a partire dalla seconda metà del 2024.