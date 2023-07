L’amministratore delegato del gigante saudita Aramco ha attribuito l’attuale depressione dei prezzi del petrolio ai timori di recessione e ai venti contrari dell’economia, dipingendo un panorama più ottimistico per la domanda futura.

“Questo è un anno in cui ci sono venti contrari all’economia, in cui ci sono segnali di recessione ovunque… La Cina è ancora in ripresa”, ha dichiarato mercoledì Amin Nasser di Aramco.