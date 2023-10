OCSE: inflazione in salita al 6,4% ad agosto. Turchia al top

In una recente analisi dell’inflazione nei Paesi OCSE, è emerso un aumento significativo. L’indice dei prezzi al consumo ha segnato una crescita dal 5,9% di luglio al 6,4% ad Agosto. Un cambio di scenario che riflette l’andamento economico di questi paesi.

L’OCSE ha rilevato un aumento dell’inflazione tra luglio e agosto in 14 paesi. Tra questi, la Turchia si distingue per un aumento evidente di circa 10 punti. Inoltre, è stata sottolineata una decelerazione del calo annuo dei prezzi dell’energia. In particolare, l’inflazione energetica è cresciuta tra luglio e agosto in 25 Paesi OCSE, nonostante sia rimasta negativa in 11 di essi. Paesi come Canada, Francia, Corea e Turchia hanno segnato incrementi di 10 punti percentuali, portando a una inflazione energetica positiva.

Per quanto riguarda l’inflazione alimentare, l’OCSE ha rilevato una continua diminuzione, sebbene a un ritmo più lento rispetto ai mesi precedenti. A Agosto, l’inflazione alimentare è scesa all’8,8%, rispetto al 9,2% di luglio. Un trend che continua a seguire una traiettoria in discesa, ma che rimane sotto stretta osservazione.