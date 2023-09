Ocse: crescita PIL globale sotto la media

L’economia mondiale si è dimostrata più resistente del previsto nella prima metà del 2023, ma le prospettive di crescita rimangono deboli. Con una politica monetaria sempre più visibile e una ripresa cinese più debole del previsto, la crescita globale nel 2024 dovrebbe essere inferiore a quella del 2023.

Così l’Ocse nell’outlook pubblicato oggi secondo cui la crescita del pil globale rimarrà inferiore alla media nel 2023 e nel 2024, rispettivamente al 3% e al 2,7%, frenata dall’inasprimento della politica macroeconomica necessario per contenere l’inflazione’. Per le economie del G20, le previsioni sono per un +3,1% quest’anno (+0,3%) e un +2,7% (-0,2%) il prossimo.