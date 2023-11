Nvidia: utile netto vola a $9,24 miliardi. Fatturato schizza a $18,12 miliardi

Il produttore di chip americano Nvidia ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre fiscale con un utile netto di $9,24 miliardi, o $3,71 per azione, in volata rispetto ai $680 milioni, o 27 centesimi per azione, dello stesso periodo del 2022.

Su base adjusted, l’eps è stato pari a $4,02, meglio dei $3,37 per azione attesi dal consensus.

Il fatturato di Nvidia è schizzato del 206% su base annua, a $18,12 miliardi, rispetto ai $16,18 miliardi stimati dal consensus degli analisti.

Il titolo Nvidia è tuttavia sotto pressione nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, scontando la cautela della Big Tech, che ha parlato dell’impatto negativo sul trimestre in corso delle restrizioni alle esportazioni Usa di chip verso la Cina che sono state imposte dall’amministrazione Biden.