Nvidia traina il rialzo del Nasdaq a Wall Street: +7,8% in apertura

Wall Street ha visto oggi un’apertura in positivo, con il Nasdaq in forte crescita trainato dalla performance di Nvidia. La società, specializzata in processori, ha registrato un aumento del 7,8% nelle prime fasi di contrattazione, superando per la prima volta la soglia dei 1.000 dollari per azione.

Il risultato odierno è stato possibile grazie a una trimestrale e una guidance che hanno superato le aspettative, evidenziando il successo delle soluzioni di intelligenza artificiale sviluppate dall’azienda. La seduta precedente si era chiusa in calo, a causa delle preoccupazioni della Federal Reserve riguardo all’inflazione negli Stati Uniti.

Oggi, dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones ha registrato un calo di 53,81 punti (-0,14%), mentre lo S&P 500 è salito di 24,73 punti (+0,47%), segnando un nuovo record. Il Nasdaq, invece, ha guadagnato 166,83 punti (+0,99%). Il prezzo del petrolio WTI al Nymex ha segnato un incremento dell’1,13%, raggiungendo i 78,45 dollari al barile.